В Киеве на Майдане Незалежности открыли ледовый каток

Сегодня на Майдане Незалежности Киева торжественно открыт временный ледовый каток.

Как сообщили УНИАН в пресс-служба Киевской городской государственной администрации, столичный каток на Майдане Незалежности занимает площадь 540 кв.м. Он будет работать до 15 марта 2010 года, ежедневно с 8.00 часа утра до 23.00 часа вечера.

Во время каждого сеанса на катке смогут одновременно находиться около 90 человек.

Для воспитанников школ-интернатов, детей-сирот, детей лишенных родительской заботы, детей из малообеспеченных и из многодетных семей будут предоставляться билеты на бесплатное посещение катка.