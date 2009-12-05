В Киевском зоопарке уверяют, что медведь Ося умер от пневмонии

В Киевском зоопарке от пневмонии умер 20-летний уссурийский белогрудый медведь Ося.

Об этом пишет газета "Сегодня" (№270 от 5 декабря 2009 г.).

По информации издания, таким образом, теперь в столичном зверинце из медведей этого редкостного вида осталось всего две пары животных, которые даже занесены в Красную книгу.

В свою очередь, зоозащитники и бывшие сотрудники зоопарка утверждают, что Ося умер из-за плохих условий содержания.

«Можно сказать, что в зоопарке на одного узника стало меньше. Он уже года два болел воспалением легких, его лечили. Вообще простудными заболеваниями в зоопарке болеют все медведи и другие животные, находящиеся в тесных и сырых клетках. Медведей содержат во внутреннем дворике медвежатника, куда почти не доходит солнечный свет», — заявил газете уволенный недавно со скандалом бывший заведующий просветительским отделом зоопарка Сергей ГРИГОРЬЕВ.

Вместе с тем в зоопарке уверяют, что причина не в условиях, а в возрасте животного, который усугубил его хроническую болезнь.

«Ося умер в четверг утром, ему было 20 лет. Надо сказать, что белогрудые медведи живут 24-25 лет максимум, поэтому он был уже пожилой. Ося болел хронической пневмонией, врачи и так насколько могли поддерживали его, но после трех лет болезни он умер», — сообщила «Сегодня» директор зоопарка Светлана БЕРЗИНА.

По ее словам, в зоопарке есть еще две пары таких же молодых белогрудых медведей и скоро их может стать больше. «Мы их специально не спариваем, потому что для пополнения медвежьей семьи пока нет места. Хотя на белогрудых медвежат у нас уже есть заказы от других зоопарков. Надеемся, что весной, когда откроем новый павильон для медведей, у наших пар появятся детки», — поделилась планами С.БЕРЗИНА.