Причина гибели 100 человек в Перми - фейерверк и паника

Пожар в ночном клубе "Хромая лошадь", расположенном в центре Перми, возник около часа ночи. Праздновали день рождения самого клуба, поэтому среди пострадавших много работников кафе и их гостей.

Как сообщалось, в результате пожара сегодня ночью здесь погибли 94 человека, еще 7 скончались в больнице, из 140 находящихся в больницах - 85 в крайне тяжелом состоянии. У пострадавших, в основном, ожоги кожных покровов, дыхательных путей и отравление угарным газом.

Сперва выдвигалась версия о несанкционированном срабатывании пиротехники. Но позже представитель следствия сообщил, что фейерверк, ставший причиной пожара, был запущен организаторами, пишет Лента.ру.

По одной из версий, организаторы не рассчитали высоту помещения и столб фейерверка ударил в потолок, по другой - пиротехническое изделие было некачественным, поэтому залп оказался слишком сильным. При этом представитель правоохранительных органов уточнил, что в клубе сработал так называемый "холодный фейерверк", считающийся одним из самых безопасных пиротехнических изделий.

Также сообщалось, что люди, находившиеся в клубе, получили ожоги и отравление угарным газом, не сумев быстро покинуть горящее помещение, на выходе из которого возникла давка.

Ресторан «Хромая лошадь» может принять и разместить одновременно 250-400 гостей, здесь проводятся банкеты, фуршеты, корпоративные обеды или ужины, семинары с использованием большого экрана, детские праздники, сообщается на сайте ночного клуба.

Ночной клуб - не молодежный, рассчитан, скорее на средний и старший возраст. Это подтверждает репертуар кафе – музыка 80-90-х и даты рождения пострадавших.

На форумах клуб называют «большим и интересным», хотя и имеющим славу места, где собираются «оголодавшие женщины в поисках определенного рода приключений и простого призрачного счастья». Мужская публика представлена в основном бизнесменами «в полном расцвете сил...» Вход м/ж - 500/300 руб., резерв столика 500 руб. на человека в счет заказа.

При пожаре пострадал крупный бизнесмен - первый вице-президент КЭС-холдинга - крупнейшей в России частной компании, которая работает в сфере энергетики и газораспределения, сообщает РИА "Новости".