В Москве в свободную продажу ”выбросили” базу данных на клиентов проституток

В Москве в свободной продаже появилась база данных клиентов столичных проституток, составители которой утверждают, что она собрана по данным правоохранительных органов, записным книжкам проституток, сутенеров и хозяев борделей и что информация получена из одного из подразделений московской милиции, сообщает в субботу газета "Московский комсомолец".

Как уточняет газета, на диске представлены данные 138 записных книжек, в каждой из которых от 30 до 500 телефонов и адресов клиентов с их краткими характеристиками и описанием сексуальных предпочтений.

По данным издания, диски появились на радиорынках Москвы в конце прошлого года, предположительный тираж составляет около тысячи дисков.

Как указывается в статье, среди фигурантов базы данных встречаются депутаты Госдумы, высокопоставленные милицейские чины и известные банкиры и коммерсанты.

"Сейчас мы уже пытаемся установить тех, кто мог быть причастен к компиляции этой информации и ее распространению. Предположительно, это один из бывших или нынешних сотрудников младшего звена, имевший доступ к информационным ресурсам. В то же время есть большие сомнения в правдивости и соответствии всей представленной в этой базе информации. В частности, ряд моментов по высокопоставленным политикам скорее всего лжив. Эту базу еще предстоит скрупулезно проверить", - заявил источник газеты в УБЭП ГУВД Москвы.

Лента.ру