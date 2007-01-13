В Киеве в автокатастрофе погибли три человека

В Киеве при столкновении автомобиля «Skoda Octavia» с «ВАЗ-211040» погибли три человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, ДТП произошло вчера в 23.42. Водитель иномарки, двигаясь со стороны улицы Заводской по улице Новоконстантиновской в направлении улицы Викентия Хвойки, на путепроводе, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-211040».

Оба водителя отмеченных автомобилей и пассажир автомобиля «Skoda Octavia» погибли на месте происшествия.