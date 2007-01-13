В Киеве в автокатастрофе погибли три человека
10:12, 13 января 2007Разное
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В Киеве при столкновении автомобиля «Skoda Octavia» с «ВАЗ-211040» погибли три человека.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, ДТП произошло вчера в 23.42. Водитель иномарки, двигаясь со стороны улицы Заводской по улице Новоконстантиновской в направлении улицы Викентия Хвойки, на путепроводе, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-211040».
Оба водителя отмеченных автомобилей и пассажир автомобиля «Skoda Octavia» погибли на месте происшествия.
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