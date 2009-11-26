Во Львове перезахоронят жертв голода и репрессий 1946-1947 гг. (фото)

28 ноября в рамках мероприятий к Дню памяти жертв голодомора на Лычаковском кладбище в Львове состоится перезахоронение останков погибших от голода и репрессий в 1946-1947 годах.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской железной дороги.

По ее данным, останки 602 погибших были обнаружены и идентифицированы в течение 2005-2008 годов на территории Пидзамчевской дистанции пути Львовской железной дороги.

Львовская железная дорога с начала раскопок, инициированных областной историко-просветительской правовой организацией им. В.Стуса «Мемориал», до их окончания не оставалась в стороне. Недавно на станции Пидзамче в память о невинно замученных людях железнодорожники установили мемориальную доску, а год назад на месте, где во время ремонтных работ обнаружили первые останки, по инициативе Львовской магистрали построили часовню Пресвятой Богородицы.

Более четырех лет кости замученных людей хранились в служебных помещениях дистанции пути. Также железная дорога оплатила работу патологоанатомов, проводивщих эксгумацию, и изготовила в 2008 году более 500 мини-гробов для уже идентифицированных на то время останков. В целом все эти работы обошлись Львовской железной дороге почти в 1 млн. грн.

Поиском останков занималась историко-просветительская правозащитная организация ”Мемориал имени Василия Стуса”. Специалисты общества нашли также три архивных документа. В них говорится, что во Львове в 1946-1947 годах были ”утилизированы” около трех тысяч умерших. Где захоронены остальные, кроме этих 602, не известно.

Фото Петра Задорожного / УНИАН