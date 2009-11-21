В Херсоне священники заблокировали работу кожно-венерической клиники

В Херсоне священники Всехсвятского храма Украинской православной церкви (Московский патриархат) заблокировали работу городской кожно-венерической клиники в центре города.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня около 11.00 несколько служителей церкви заблокировали коридор одноэтажного здания клиники и начали вести церковную службу.

Как прокомментировал один из участников инцидента, священник отец НИКОЛАЙ, у церковного прихода есть решение одного из судов, по которому часть здания клиники принадлежит церкви, поскольку до 1922 года в нем жил священник.

В то же время церковнослужители отказались предоставить приехавшим в клинику милиционерам решение суда, поскольку оно якобы находится у настоятеля храма отца ВИТАЛИЯ, а он, в свою очередь «лежит под капельницей в другой больнице».

Милиция не препятствовала действиям священников. А священники не позволяли ходить по клинике пациентам и медперсоналу.

Как объяснила главврач клиники Светлана МЕРЕЖИЦКАЯ, судебные тяжбы между церковью и мэрией Херсона (больница находится в городской коммунальной собственности Херсона) продолжаются 4,5 года.

«Священники принесли нам ксерокопию решения Киевского хозяйственного суда от 9 ноября, согласно которому часть помещения клиники должна быть передана церкви. Якобы там когда-то жил священник. Никаких документов архивных, подтверждающих это, у церкви нет. Только свидетельские показания бабушек, которые якобы видели, что тут когда-то крестили детей», - сказала С.МЕРЕЖИЦКАЯ.

Священники не намерены покидать клинику до тех пор, пока ее окончательно не передадут церкви.