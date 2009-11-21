Во Львове сгорели четыре автобуса футбольного клуба «Карпаты»

Во Львове на автостоянке футбольного клуба «Карпаты» сгорели четыре автобуса ФК «Карпаты».

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ГУ МЧС Украины во Львовской области, вчера, в 22.07, поступило сообщение о пожаре по улице Липовая Аллея во Львове, на территории стоянки автобусов «Хозяйственный двор ООО КПФ «Карпаты». На момент прибытия пожарных подразделений огнем были охвачены четыре припаркованных на стоянке автобуса.

«Огонь уничтожил четыре автобуса футбольного клуба, а именно: ЛАЗ-5208 (2006 года выпуска), ЛАЗ-4207 (2006 года выпуска), ЛАЗ-4207 (2006 года выпуска), ЛАЗ-4207 (1995 года выпуска), также было повреждено лакокрасочное покрытие автомобиля ГАЗ-34104 «Валдай» (2007 года выпуска», - информирует пресс-центр.

Нанесенный пожаром ущерб составляют 650 000 грн., были спасены три соседних автобуса ЛАЗ, три здания и имущество на сумму 1 500 000 грн.

Причину пожара устанавливают специалисты.