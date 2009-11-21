В Закарпатье спасатель вынес из пылающего дома троих детей

В поселке Буштино Тячевского района Закарпатья в жилом доме возник пожар. На то время никого из взрослых не было дома, а в здании оставались трое детей, 1999, 2001 и 2008 годов рождения.

Как передает корреспондент УНИАН, соседи, увидевшие пожар, немедленно позвонили по «101». Командир отделения МЧС Василий ГАЛАЙ, прибыв по вызову, бросился в пылающий дом. В одной из комнат, где уже обвалился потолок, на кровати он увидел годовалую Диану в бессознательном состоянии, вынес ее из дома и передал коллегам, а сам вернулся назад, где, по словам соседей, находились еще восьмилетний Юрий и десятилетний Иван. В густом дыму спасатель обнаружил и этих ребят. Через мгновение все оказались на свежем воздухе. Девочку отправили в больницу, у нее термические ожоги лица, рук и ног 2-й степени тяжести.

Начальник ГУ МЧС генерал-майор службы гражданской защиты Владимир БОДАК считает: поступок В.ГАЛАЯ заслуживает на представление для участия во Всеукраинской акции «Герой-спасатель года».