Хищный азиатский карп, возможно, плывет к Великим озерам

По оценкам американских властей, опасная рыба-хищник - азиатский карп - могла проникнуть через заградительные барьеры, которые должны были не допустить ее попадания в Великие озера на границе США и Канады, сообщает Би-Би-Си.

Вес азиатского карпа может достигать 50 кг, и эксперты предупреждают, что, если эта рыба доберется до Великих озер, другие виды пресноводных окажутся под угрозой, как и рыболовная промышленность.

Для миллионов американцев и канадцев эти озера - излюбленное место для спорта и отдыха.

Азиатский карп появился в США в 1970-х. Этот вид быстро начинал доминировать в любых экосистемах, в которые вторгался.