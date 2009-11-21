Хищный азиатский карп, возможно, плывет к Великим озерам
09:49, 21 ноября 2009Разное
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Остальная рыба окажется под угрозой
По оценкам американских властей, опасная рыба-хищник - азиатский карп - могла проникнуть через заградительные барьеры, которые должны были не допустить ее попадания в Великие озера на границе США и Канады, сообщает Би-Би-Си.
Вес азиатского карпа может достигать 50 кг, и эксперты предупреждают, что, если эта рыба доберется до Великих озер, другие виды пресноводных окажутся под угрозой, как и рыболовная промышленность.
Для миллионов американцев и канадцев эти озера - излюбленное место для спорта и отдыха.
Азиатский карп появился в США в 1970-х. Этот вид быстро начинал доминировать в любых экосистемах, в которые вторгался.
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