Число миллиардеров в Индии удвоилось в год кризиса

Количество миллиардеров в Индии за последние 12 месяцев выросло с 27 до 52, пишет журнал Forbes India. Это произошло за счет восстановления национальной экономики после кризиса и бурного роста на фондовом рынке.

Таким образом, число миллиардеров в Индии почти восстановилось после провала в 2008 году, когда оно сократилось вдвое с 54 человек. Лидером списка по-прежнему остается глава крупнейшей компании страны - Reliance - Мукеш Амбани (Mukesh Ambani), чье состояние оценивается в 32 миллиарда долларов.

В тройке также присутствуют сталелитейный магнат Лакшми Миттал, а также брат Мукеша Амбани Анил. Их состояния равняются 30 и 17,5 миллиарда долларов соответственно.

В 2009 году индекс фондовой биржи Мумбаи, являющийся основным показателем состояния фондового рынка страны, увеличился на 76 процентов. За счет роста стоимости акций богатые люди Индии смогли значительно увеличить свое состояние.

Интересно, что индийские миллиардеры значительно богаче своих коллег из другой крупнейшей экономики Азии - Китая. 100 самых богатых индийцев владеют состоянием в 276 миллиардов долларов, тогда как сотня самых богатых китайцев располагает "только" 170 миллиардами долларов. При этом ВВП Китая по объему превышает индийский более чем в три раза.

Лента.ру