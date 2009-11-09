Тела российских летчиков, возможно, не будут найдены
Ту-142 исчез 6 ноября на Дальнем Востоке
Фрагменты тел, обнаруженные в районе предполагаемого падения противолодочного самолета Минобороны РФ Ту-142 в Татарском проливе, направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Об этом сообщает пресс-служба военного следственного управления (ВСУ) Следственного комитета при прокуратуре (СКП) РФ.
На борту самолета, потерпевшего крушение 6 ноября, находились 11 человек:
Капкин Вадим Евгеньевич, командир отряда;
Тимофеев Алексей Сергеевич, помощник командира корабля;
Чолак Павел Николаевич, штурман-навигатор;
Аблонский Алексей Евгеньевич, штурман эскадрильи;
Бланк Артем Викторович, штурман-оператор;
Воронков Валерий Владимирович, бортовой оператор;
Фефилов Андрей Валерьевич, бортовой оператор;
Шолохов Константин Александрович, старший бортовой авиационный техник;
Паламар Николай Степанович, командир огневых установок;
Гуляев Сергей Александрович, бортовой инженер;
Долгов Евгений Валерьвич, старший техник группы обслуживания.
Источник в следственных органах, занимающихся расследованием авиакатастрофы, сообщил РИА Новости, что фрагменты человеческих тел были обнаружены еще в минувшую пятницу - через несколько часов после падения самолета в воду.
"Фрагменты были найдены у береговой линии в районе предполагаемого падения самолета. Были подобраны фрагменты человеческих внутренних органов. Найденные останки для идентификации отправлены в лабораторию, где их будут сравнивать с образцами, полученными у родственников пропавшего экипажа", - сказал собеседник агентства.
По мнению экспертов, поисковым службам вряд ли удастся обнаружить тела членов экипажа, учитывая течение в Татарском проливе и глубины. В лучшем случае, если будет найден относительно неповрежденный фюзеляж, там могут оказаться несколько тел, но это маловероятно, отметил собеседник агентства.
Он напомнил, что члены экипажа самолета подобного типа, потерпевшего крушение в 80-х годах, не были найдены, как и сам самолет.