Шварценеггер будет принимать присягу на костылях

Губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера выписали из больницы через четыре дня после того, как ему была сделана успешная операция на сломанной ноге. Об этом сообщает Associated Press. Теперь Шварценеггеру придется идти на церемонию принятия присяги губернатора Калифорнии, которая состоится в первую пятницу 2007 года, на костылях.

Шварценеггер, которому исполнилось 59 лет, сломал ногу 23 декабря на горнолыжном курорте в штате Айдахо, где он проводил рождественские каникулы с семьей. Губернатор упал, катаясь на лыжах. 27 декабря врачи провели успешную операцию, которая длилась около 90 минут. Они использовали металлические крепления, чтобы восстановить сломанную кость.

Как рассказал лечащий врач Шварценеггера, пациентам с такими травмами обычно требуется около восьми недель на восстановление.

Стоит отметить, что это уже не первый несчастный случай с губернатором Калифорнии в 2006 году. В январе Шварценеггер попал в больницу после того, как упал со своего мотоцикла в результате аварии мотоцикле.

В ноябре 2006 года Арнольд Шварценеггер был переизбран посту губернатора штата Калифорния. Бывший актер набрал вдвое больше голосов, чем его соперник.

Лента.ру