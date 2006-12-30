За сутки двое людей погибли под колесами грузовиков ГАЗ

В Днепровском районе Херсона на автодороге “Херсон-Красноперекопск-Симферополь” 22-летний одессит, управляя автомобилем “ГАЗ-33023”, совершил наезд на женщину-пешехода, которая от полученных телесных повреждений погибла на месте происшествия.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Центре общественных связей Управления МВД в Херсонской области.

В этот же день в Бериславском районе водитель автомобиля “ГАЗ-3105” совершил наезд на пешехода, который вышел на проезжую часть. В результате ДТП пешеход погиб на месте происшествия.

Проводится следствие.