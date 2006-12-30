За сутки двое людей погибли под колесами грузовиков ГАЗ
13:37, 30 декабря 2006Разное
526 0
В обоих случаях смерть наступила на месте
В Днепровском районе Херсона на автодороге “Херсон-Красноперекопск-Симферополь” 22-летний одессит, управляя автомобилем “ГАЗ-33023”, совершил наезд на женщину-пешехода, которая от полученных телесных повреждений погибла на месте происшествия.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Центре общественных связей Управления МВД в Херсонской области.
В этот же день в Бериславском районе водитель автомобиля “ГАЗ-3105” совершил наезд на пешехода, который вышел на проезжую часть. В результате ДТП пешеход погиб на месте происшествия.
Проводится следствие.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter