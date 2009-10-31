"Аквариум" отменил концерт из-за подозрения на "свиной грипп"

Борис Гребенщиков и группа "Аквариум" отменили свой концерт в Санкт-Петербурге из-за болезни, сразившей участников коллектива. Как сообщает Фонтанка.Ру, у музыкантов подозревают грипп H1N1, также известный как "свиной".

30 октября "Аквариум" вместе с ДДТ и "Ю-Питером" должны были выступить в Октябрьском концертном зале в честь 20-летнего юбилея арт-центра "Пушкинская, 10". Однако на входе в зал зрителей встретило объявление, что выступление "Аквариума" не состоится в связи с болезнью Бориса Гребенщикова.

Как выяснилось, после концерта "Аквариума" в Иркутске 26 октября один из музыкантов группы подхватил неизвестный вирус и был госпитализирован в Боткинскую больницу, где в настоящее время проходит тест на "свиной грипп". Вскоре недомогание почувствовали и остальные участники "Аквариума".

Лента.ру