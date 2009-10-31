Суд запретил 13-летней девочке одной плыть вокруг света
03:35, 31 октября 2009Разное
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Несмотря на согласие родителей
Суд в Голландии запретил 13-летней Лоре Деккер в одиночку совершить кругосветное путешествие, сообщает Би-Би-Си.
Она хочет установить рекорд как самая юная путешественница, совершившая кругосветное плавание.
Однако судья постановил, что она еще слишком молода для этого, несмотря на то, что ее родители дали свое согласие на это плавание.
Девочку передали на попечение социальных служб до конца учебного года в июле будущего года.
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