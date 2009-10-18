Ющенко в Резиденции Богдана Хмельницкого (фото)

Президент Украины Виктор Ющенко принял участие в торжественных мероприятиях к 360-летию со дня образования Украинского казацкого государства, в Чигирине (Черкасская обл.).

«Здесь, в Чигирине, возникала наша великая украинская нация. Здесь, на этой земле - наше военное начало и наша национальная энергия. Здесь рождалось войско Богдана, которое освободило наш дух и проложило путь к нашей государственной независимости», - сказал Виктор Ющенко.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО с семьей ознакомился с первой очередью строительства историко-архитектурного комплекса «Резиденция Богдана Хмельницкого» Национального историко-культурного заповедника «Чигирин».

Как сообщает сайт главы государства, В.ЮЩЕНКО осмотрел военную канцелярию и дом гетмана.

Фото Николая Лазаренко / POOL / УНИАН