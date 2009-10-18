В Монреале скончался украинский цирковой гимнаст

В одной из больниц Монреаля скончался украинский гимнаст цирка Cirque du soleil Александр Журов.

Как сообщает Газета.ру со ссылкой на The Calgary Sun, А.Журов был госпитализирован с травмами головы в пятницу после того, как сорвался с батута во время репетиции шоу.

Глава цирка Ги ЛАЛИБЕРТЕ сказал, что он и все сотрудники Cirque du soleil шокированы смертью А.Журова. «Я глубоко опечален известием о смерти Саши. Подобные трагедии не дают нам забыть о смелости и решимости наших исполнителей. Эти качества они демонстрируют каждый день», - сказал Г.ЛАЛИБЕРТЕ.