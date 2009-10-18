Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Крыму.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, авария в Красноперекопском районе на 134-м километре трассы Cимферополь – Херсон произошла во второй половине дня в субботу. Автомобиль Nissan Micra врезался в грузовой МАЗ. Погибли водитель и пассажир легкового автомобиля.