Nissan Micra врезался в грузовой МАЗ
12:17, 18 октября 2009Разное
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В ДТП в Крыму погибли два человека
Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Крыму.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, авария в Красноперекопском районе на 134-м километре трассы Cимферополь – Херсон произошла во второй половине дня в субботу. Автомобиль Nissan Micra врезался в грузовой МАЗ. Погибли водитель и пассажир легкового автомобиля.
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