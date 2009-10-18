Соседка Мадонны пожаловалась в суд

Соседка Мадонны подала иск в нью-йоркский суд. В своем иске, который адресован совету жильцов многоквартирного дома, женщина пожаловалась на то, что певица использует свою квартиру для репетиций и доставляет тем самым неудобства соседям, сообщает Associated Press.

По словам соседки, которая живет этажом выше, из квартиры певицы доносится "неоправданно громкая" музыка и топот. В доме, утверждает она, дрожат стены, потолки и радиаторы отопления. По словам женщины все это продолжается "до трех часов в день".

Мадонна живет на Манхеттене недалеко от Центрального парка. По сведениям Associated Press совет жильцов дома уже поднимал вопрос о принудительном выселении Мадонны.

Комментариев со стороны представителей певицы агентству получить не удалось.

Лента.ру