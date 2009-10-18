В Уэльсе найдена крупнейшая в истории плантация конопли
05:35, 18 октября 2009Разное
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18 тысяч кустов
Крупнейшую в истории Великобритании плантацию конопли обнаружили наркополицейские в Северном Уэльсе, пишет The Telegraph.
По данным газеты, на плантации в Северном Уэльсе произрастали 18 тыс. кустов конопли, за которыми ухаживали 16 азиатов, преимущественно китайцев. Общая стоимость обнаруженного наркотического сырья оценивается в £13,8 млн.
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