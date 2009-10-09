На похороны Япончика соберутся криминальные авторитеты со всего мира
Такого убийства уже 15 лет не было
На похороны Вячеслава Иванькова, известного под кличкой Япончик, соберутся криминальные авторитеты со всего мира.
"Широко известные в узких кругах руководители криминальных сообществ уже выехали из Европы на похороны своего `товарища по оружию`", - заявил журналисту неназванный высокопоставленный источник в МВД РФ. Он заявил, что для России это первое за 15 лет убийство столь важного в криминальных кругах человека. Последнее убийство авторитета такого уровня, по словам представителя МВД, произошло в 1994 году. Тогда в Москве был застрелен Отари Квантришвили.
Как сообщил журналистам источник в окружении Япончика, похороны состоятся на Ваганьковском кладбище, где находится могила матери покойного. Там же в 1994 году был похоронен Отари Квантришвили. Дата похорон Япончика пока не сообщается.
69-летний Вячеслав Иваньков умер в московской частной клинике утром 9 октября. Он находился на лечении после огнестрельного ранения в живот, полученного 28 июля у входа в ресторан "Тайский слон". Япончик, постоянно проживающий за рубежом, приехал в Москву за несколько дней до покушения. Как стало известно правоохранительным органам, целью приезда Иванькова было разрешение спора между группировками Аслана Усояна и Тариэла Ониани.