На похороны Япончика соберутся криминальные авторитеты со всего мира

На похороны Вячеслава Иванькова, известного под кличкой Япончик, соберутся криминальные авторитеты со всего мира.

"Широко известные в узких кругах руководители криминальных сообществ уже выехали из Европы на похороны своего `товарища по оружию`", - заявил журналисту неназванный высокопоставленный источник в МВД РФ. Он заявил, что для России это первое за 15 лет убийство столь важного в криминальных кругах человека. Последнее убийство авторитета такого уровня, по словам представителя МВД, произошло в 1994 году. Тогда в Москве был застрелен Отари Квантришвили.

Как сообщил журналистам источник в окружении Япончика, похороны состоятся на Ваганьковском кладбище, где находится могила матери покойного. Там же в 1994 году был похоронен Отари Квантришвили. Дата похорон Япончика пока не сообщается.

69-летний Вячеслав Иваньков умер в московской частной клинике утром 9 октября. Он находился на лечении после огнестрельного ранения в живот, полученного 28 июля у входа в ресторан "Тайский слон". Япончик, постоянно проживающий за рубежом, приехал в Москву за несколько дней до покушения. Как стало известно правоохранительным органам, целью приезда Иванькова было разрешение спора между группировками Аслана Усояна и Тариэла Ониани.

Лента.ру