Янукович и Тимошенко: состязание в благочестии

Когда приезжал глава РПЦ Кирилл, Виктор Федорович только митру за ним не носил – встречал в Донецке хлебом-солью и оркестром… Для Юлии Владимировны тоже нашелся патриарх, благословивший ее на служение Украине...

Мы, наверное, очень верующая страна. Раз политики, претендующие на пост главы державы, так активно демонстрируют свой церковный статус. Демонстрировать статус – это быть вхожими в митрополичьи палаты, фотографироваться на церковных службах со свечой (все получаются очень красиво), поздравлять с Днем ангела предстоятеля церкви. И как высший шик – взять благословение у патриарха. Тут, преуспели вероятные фавориты президентской гонки.

Вот, например, Виктор Янукович. Тот доказанный практикующий христианин. Он даже написал главу воспоминаний об одном старце, который был его духовным отцом. Точнее, он рассказал о своей первой исповеди и причастии. Лидер оппозиции поделился, что на исповеди даже слезу пустил. Что именно исповедовал – не написал. Зато подробно перечислил, о восстановлении скольких церквей попросил его монах.

Виктор Федорович подчеркивает свое единство с церковью. Вот, например, эпохальное решение идти на выборы самостоятельно (тогда как раз обсуждался вариант избрания президента в парламенте) он огласил на подворье Киево-Печерской Лавры. А когда приезжал с визитом глава Российской церкви патриарх Кирилл, глава оппозиции только что митру за ним не носил. Встречал в Донецке хлебом-солью и оркестром. Что там и говорить, это был единственный регион, где паства на встречу с Кириллом надевала зеленые шарфики под цвет патриаршей мантии. И единственный, где патриарх откровенно спрашивал верных: «Что нас может разлучить? Какие человеческие аргументы могут нас разлучить? Какие общественные идеалы могут нас разлучить?» Что думал при этом присутствовавший там кандидат в президенты Виктор Янукович, – неизвестно. Наверное, думал, что никто не сможет нас разлучить.

Прямого благословения в президенты его Святость Януковичу не дал. Наверное, понимал, что после 2004 года нельзя так рисковать. Но недавно одна игуменья благословила его на «послушание в президенты».

А тут еще и митрополит Одесский и Измаильский Агафангел выступил. Сказал, что хороший из Виктора Федоровича получится Президент.

Оно приятно, конечно, и убедительно. Да только боюсь, что количество епископов-поддерженцев ограничится еще только двумя – донецким и крымским. Остальные вряд ли. Но ничего. Есть у «верующих политиков» такой безотказный ход. В ночь перед голосованием выти и с трибуны сказать, что ему (на выбор – его духовнику) во сне явился давний покровитель их семьи и сказал: ты будешь Президентом, вопреки всем проискам.

…Юлия Тимошенко тоже не атеистка. Более того, есть свежая благая весть. Для нее тоже нашелся патриарх, который благословил ее на служение Украине. Вселенский Патриарх, его святость Варфоломей. Между прочим, первый среди равных православных иерархов. А что? Он передал ей благословение через представителей Константинопольского патриархата, которые недавно побывали в Киеве. Члены Синода Вселенского Патриарха ее тоже, кстати, благословили. Она же пообещала создать в Украине подворье Вселенского патриархата.

Оказывается, Юлия Владимировна тоже мечтает о единении церквей о создании единой поместной церкви. Приятно обнаружить, что премьер в этом вопросе является последовательницей действующего Президента. Думаю, что если ей удастся что-то, она всегда будет подчеркивать, что сумела добиться этого только потому, что стояла на фундаменте, созданном Виктором Ющенко. Но это неважно…

Благочестие Юлии Владимировны носит немного такой протестантско-экуменический характер. Однажды она с перерывом в пару дней, сначала съездила к предстоятелю УГКЦ владыке Любомиру Гузару, днем позже получила телеграмму от Папы Римского, а еще через несколько дней явилась в Лавру поздравить предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Владимира с именинами. После религиозных откровений Януковича вряд ли стоит смеяться над тем, как Юлия Тимошенко объявляла, что молилась за самолет с детьми на борту, у которого отказали шасси. В конце концов, книжку про первую исповедь не писала.

Не уверена, что ее будут поддерживать епископы православных церквей. Мне кажется, что авторитетные иерархи уже долго публично вообще никого не будут поддерживать. Но думаю, что и у Юлии Владимировны найдется в запасе контраргумент на религиозный антураж Виктора Федоровича. Ну, например, Янукович свое фото со свечкой публикует, а она свою – с церковным орденом Варвары Великомученицы. Его украинская игуменья на президентство благословляет. А ее раз – какая-нибудь иерусалимская схимница. Вот так и поборются.

А паства в это время будет взирать на это состязание в благочестии и грустно улыбаться. Что делать: такие вот у нас кандидаты в президенты. Бог им судья.

Маша Мищенко