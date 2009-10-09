В Севастополе на «зебре» джип насмерть сбил женщину с ребенком

В Севастополе вчера вечером произошло тяжелое ДТП, в результате которого погибли 25-летняя женщина и трехлетняя девочка.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе отдела ГАИ Управления МВД Украины в Севастополе, 32-летний местный житель, водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер», двигаясь по автодороге Севастополь-Инкерман, на неосвещенном участке наехал на двух пешеходов: 25-ти летнюю женщину и трехлетнюю девочку, которые переходили проезжую часть дороги по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП ребенок от полученных травм скончался на месте аварии. Женщина скончалась в машине скорой помощи.