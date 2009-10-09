Пьяный водитель «шестерки» врезался в автобус: 9 раненных
10:42, 09 октября 2009Разное
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ДТП в Харьковской области
В Харьковской области в с. РусскиеТишки водитель автомобиля “ВАЗ-2106”, двигаясь в направлении областного центра и находясь в состоянии алкогольного опьянения, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом “Рута”, который двигался во встречном направлении.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, после столкновения автобус перевернулся.
В результате ДТП девять пассажиров автобуса получили телесные повреждения.
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