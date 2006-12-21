В Запорожской области перевернулась маршрутка: травмированы 6 человек

Сегодня ночью возле г. Василевка Запорожской области, на автотрассе “Харьков-Симферополь” водитель пассажирского микроавтобуса "Ford Transit" не справился с управлением, съехал на обочину дороги и допустил опрокидывание микроавтобуса.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, вследствие дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть человек, которые с травмами различной степени тяжести госпитализированы в городскую больницу. По факту произошедшего правоохранительными органами проводится расследование.

Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 95 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 16 человек и 96 - травмированы.