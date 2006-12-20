Госминистр Турции примет участие в Курултае крымских татар

Cегодня в Крым с официальным визитом прибыли государственный министр Турции Бешир АТАЛАЙ и президент Агентства международного сотрудничества и развития Турции Хакан ФИДАН.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Меджлиса крымско-татарского народа.

Турецких гостей в аэропорту "Симферополь" встречали лидер Меджлиса, народный депутат Украины Мустафа ДЖЕМИЛЕВ, председатель Верховной Рады АРК Анатолий ГРИЦЕНКО, первый заместитель председателя Совета министров Крыма Азиз АБДУЛЛАЕВ, почетный консул Турецкой Республики в Симферополе Сейран ОСМАНОВ, координатор Программы ТИКА в Крыму Салих ПОЛАТ и др.

В рамках четырехдневного визита в Крыму государственный министр Турции и президент Агентства международного сотрудничества и развития Турецкой республики примут участие в работе 5-й сессии IV Курултая (национального съезда) крымско-татарского народа.

Турецкая делегация также примет участие в открытии крымско-татарских школ, расположенных в селе Октябрьское Красногвардейского района, селе Азовское Джанкойского района и в городе Старый Крым. "Ремонт и реставрация данных учебных заведений были осуществлены при поддержке Программы ТИКА в Крыму", - сообщает пресс-служба Меджлиса.

Кроме того, гости из Турции посетят Бахчисарай, где будет заложен фундамент для начала реставрации комплекса "Зынджырлы Медресе", а также откроют новый офис Программы ТИКА в Крыму.

Как сообщал УНИАН, 5-я сессия IV Курултая пройдет в Симферополе с 22 по 24 декабря.