МАЗ сбил с опор газопровод высокого давления
10:20, 03 октября 2009Разное
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Сообщение ГУ МЧС в Луганской области
Вчера, 2 октября, около 17.40, в районе трассы Луганск-Алчевск поблизости г.Александровск водитель автомобиля МАЗ-54323 сбил с опор газопровод высокого давления диаметром 108 мм
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении МЧС Украины в Луганской области.
Пострадавших и отключений населенных пунктов от газоснабжения нет.
Авария была ликвидирована в тот же день в 21.10.
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