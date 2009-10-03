МАЗ сбил с опор газопровод высокого давления

Вчера, 2 октября, около 17.40, в районе трассы Луганск-Алчевск поблизости г.Александровск водитель автомобиля МАЗ-54323 сбил с опор газопровод высокого давления диаметром 108 мм

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении МЧС Украины в Луганской области.

Пострадавших и отключений населенных пунктов от газоснабжения нет.

Авария была ликвидирована в тот же день в 21.10.