Внешняя политика Украины: поиск предателей и козлов отпущения

Менее чем за год мир вокруг нас радикально изменился. И если существует человек, которому мы должны быть благодарны за эти изменения, то таким человеком является, безусловно, Президент США Барак Обама.

Крутой внешнеполитический разворот Обамы наделал много шума, как в его собственной стране, так и в мире. Мы привыкли думать, что ценность прогрессивных идей настолько очевидна, что ее сразу понимает каждый. Ничего подобного. Не могу вспомнить ни одного политика подобной весовой категории, чья политика с самого начала вызывала бы одновременно широкое одобрение и такую же яростную критику.

Однако большинство тех, кто принадлежит к украинскому внешнеполитическому истеблишменту, еще не сумело в полной мере осознать «сюрпризы» обамовской политики. Причина в том, что с 2005 года внешняя политика Украины была политикой преданного сателлита Администрации Буша и, соответственно, рассматривала весь мир по большей мере в черно-белых тонах.

Результаты такой однобокой приверженности очевидны и хорошо известны.

Украина ввязалась в новую холодную войну с Россией.

Киев провалил проект членства в НАТО. Число приверженцев НАТО сократилось с 32 % в 2002 году до жалких 13 % в апреле 2009 года, по данным Центра Разумкова – авторитетного и независимого источника.

Украина не смогла отстоять заявку на предоставление Плана действий по поводу членства в НАТО, и ныне перспективы ее членства выглядят весьма эфемерными, если не нулевыми вообще.

Отношения Украины с большинством европейских стран значительно ухудшились из-за настойчивых попыток отяготить двустороннюю повестку дня конфронтационными вопросами, начиная с НАТО и заканчивая ГУАМом и внутренними политическими конфликтами.

Огромный мир, лежащий за пределами трансатлантической зоны, был забыт. Внешняя политика Украины оказалась чрезмерно перегруженной идеологией.

Когда правление Буша кануло в лету, вся порочность геополитического выбора Украины образца 2005 года предстала во всей своей неприглядности. Вот почему нашему внешнеполитическому руководству потребовался козел отпущения за очевидные внешнеполитические провалы.

Первым "козлом отпущения" стала, конечно, Россия. Но этого показалось мало, и вскоре наши "бушисты" стали и на ключевые европейские страны навешивать ярлык коллаборационистов, продавших Украину Кремлю и предавших атлантическую солидарность за выгодные газовые контракты.

В сентябре же этого года отказ Обамы от размещения систем ПРО в Восточной Европе внес и самого Президента США в список воображаемых "предателей".

Анализ всего того, что наши поклонники Буша писали и высказывали в украинских СМИ за прошлый месяц, сводится, в основном, к двум тезисам.

Во-первых, по их мнению, Россия становится все более агрессивной, и конфликт с Украиной практически неизбежен.

Во-вторых, Запад якобы предал Украину в некой "священной войне", оставил ее в одиночестве, и поэтому единственная надежда заключается в опоре на собственные ресурсы. Для этих людей только война и изоляционизм становятся единственным выходом из тупика порочного внешнеполитического выбора.

После президентских выборов архитекторы внешней политики страны последних пяти лет должны либо покаяться в грехах, либо сойти со сцены. Другого не дано.

Что касается внешней политики Украины после президентских выборов, то позволил бы себе заявить следующее: кто бы ни победил на них, продолжения политики Ющенко не будет.

Могу предположить, что, начиная с февраля 2010 года, внешняя политика Украины будет базироваться на трех главных постулатах.

Первое. Восстановление нормальных добрососедских отношений с Россией. В последние два года никакого диалога на уровне глав государств в буквальном смысле не велось. Очень надеюсь в этой связи, что наконец-то прекратятся и "газовые войны".

Думаю, Украине не нужно искать каких-то новых, уникальных подходов к работе с Россией. Достаточно взглянуть на то, как европейцы развивают отношения с Москвой. А эти отношения основываются на простом принципе: несмотря на все различия и трудности, без диалога и переговорного процесса не обойтись.

Если же мы, украинцы, желаем таких же хороших отношений с Россией, какие имеются у большинства европейских демократий, не нужно для этого ни торговать национальными интересами, ни возвращаться к отношениям вассальной зависимости. Достаточно вести себя как европейцы, быть осторожными в выражениях и прагматичными в жизни.

Второе. Сбалансированные отношения с Западом. Абсолютно недопустимо навешивать на западные демократии ярлык "предателей". Надеюсь, что новые руководители нашей внешней политики не станут вести себя подобно господину Огрызко, который несколько дней назад публично высказался против партнерства Украины с Францией, Италией и Германией в связи с тем, что эти страны якобы "руководствуются не стратегическими интересами безопасности, а собственной эгоистической позицией" («Зеркало Недели», № 36 (764) 26 сентября — 2 октября 2009).

Надеюсь, что после выборов полноценный диалог на всех уровнях с европейскими столицами будет немедленно возобновлен. Убежден, что именно через двусторонний диалог с европейскими странами, а не через участие в проектах брюссельской бюрократии будет проходить магистральный путь европейской политики Украины.

Третье. Внешняя политика Украины станет более прагматичной. Интеграция в Европейский Союз останется стратегической целью, однако практическое сотрудничество будет определяться исключительно нашими интересами.

С одной стороны, политически сегодня Украина так же далека от членства в ЕС, как и в середине 90-х годов. С другой стороны, практическое сотрудничество Украины и ЕС дошло до таких конкретных и важных вопросов как углубленная зона свободной торговли и дорожная карта на пути к безвизовому режиму.

В свете этой двойственной ситуации полагаю, что Украина должна более четко обозначить свою европейскую политику по некоторым важным вопросам.

Нам нужно прекратить бесконечно добиваться от евробюрократии политических сигналов о членстве. В нынешней украинской ситуации постоянного политического противоборства внешние сигналы не станут достаточным стимулом для ускорения реформ. Убежден в том, что Украина должна сначала достаточно внутренне созреть до такой степени, чтобы Брюссель мог быть готовым к переговорам о членстве в любое время без всяких условий, как в случае с Норвегией или Швейцарией.

Для успешного развития отношений с Европейским Союзом Украина не нуждается ни в каких многосторонних форматах, будь то "Политика соседства" или "Восточное партнерство". Киев все время заявлял о неудовлетворенности "Политикой соседства", а "Восточное партнерство" для нас – ничто иное, как перелицованная версия последней.

Украина – достаточно сильное государство, чтобы позволить себе независимую двустороннюю повестку дня в отношениях с ЕС, не полагаясь ни на какие многосторонние форматы. Россия и Турция считают себя достаточно независимыми странами, чтобы поступать именно так. Убежден, что это могла бы делать и Украина.

Настоящую суть "Восточного партнерства" можно легко понять, если взглянуть на его финансирование. Давайте сравним те самые 600 млн. евро, то есть по 25 млн. на каждую страну ежегодно, с любой другой статьей бюджета ЕС, например, с сельскохозяйственными субсидиями, которые только в 2008 году составляли 40,9 млрд. евро. И тут мы четко видим, каковы на самом деле приоритеты ЕС.

Пока не существует перспективы членства для Украины – а для тех, кто еще в этом сомневается, господин Солана окончательно расставил все точки над "і" в своем недавнем выступлении в Гарвардском университете, - для Украины не существует реальной европейской интеграции в полном смысле этого слова.

Вместо этого реально остаются отношения между двумя партнерами, каждый из которых исходит из собственной эгоистической позиции, а компромисс может быть только взаимоприемлемым. ЕС же не имеет морального права навязывать Украине какую-либо "домашнюю работу".

Интеграция в Европейский Союз должна оставаться нашей стратегической целью, однако имплементация acquis communautaire должна происходить только там, где это отвечает нашим интересам.

Безвизовый режим для украинцев – одна из таких сфер. Поэтому Украина должна принять во внимание все аспекты, вызывающие обеспокоенность ЕС в сферах безопасности, миграции, выдачи паспортов и других.

Но совсем другое дело – зона свободной торговли, где Киев находится в менее выгодной позиции, нежели Европейский Союз. Защита прав наших производителей товаров и услуг не должна быть принесена в жертву попыткам добиться соглашения в сжатые сроки. Здесь очень показателен пример России, не спешащей начинать переговоры по аналогичному соглашению.

У Украины как у крупного, технологически развитого государства, есть серьезные интересы за пределами Европейского Союза. Мы стремимся к достижению здорового баланса в наших торговых отношениях со всеми партнерами, как на Западе, так и на Востоке.

И поэтому мы не хотели бы, чтобы наши партнеры ставили нас в позицию, в которой мы должны будем делать жесткий выбор между Востоком и Западом. Это особенно справедливо в отношении сотрудничества в энергетической сфере.

Например, Брюссельская конференция по нашей газотранспортной системе в апреле 2009 года не стала хорошим начинанием, ибо привела к осложнениям в нашем диалоге с Россией. Мы считаем, что соглашения в этой сфере могут иметь только трехсторонний характер, с учетом интересов всех партнеров.

Четвертое. Считаю, что Украина более взвешенно подойдет к анализу собственных интересов в отношениях со странами своего геополитического окружения. И в партнерстве с ними будет исходить не из идеологических догм, а из реального прагматического национального интереса.

Пятое. Новой внешней политике не будет доверия без четкого выбора в сфере безопасности. В этом контексте некоторые кандидаты на пост президента Украины выступают за принятие нового закона об основах внешней политики, с тем, чтобы убрать членство в НАТО из числа целей внешней политики и вернуться к принципу неприсоединения к военным блокам, торжественно провозглашенному в Декларации о государственном суверенитете Украины от 1990 года.

Постоянный внеблоковый статус означал бы, что ни одно государство не будет считать Украину источником угрозы. Этот статус ни в коей мере не будет противоречить европейскому выбору страны. Если Украина когда-нибудь в будущем вступит в ЕС, то ЕС всего лишь получит еще одну внеблоковую страну в дополнение к уже имеющимся шести.

Сегодня внеблоковость является единственной внешнеполитической платформой, способной объединить Восток и Запад страны. Ее поддерживает подавляющее большинство населения Украины во всех регионах.

Не менее важно и то, что внеблоковая Украина сможет внести значительный вклад в успех политики Обамы по "перезагрузке" отношений между США и Россией, которые не будут отягощены конфликтными "украинскими" вопросами.

Одни кандидаты в президенты поддерживают идею внеблоковости, другие же более осторожны. Однако в любом случае, кто бы ни победил на выборах, Украина де-факто останется внеблоковым государством, а членство в НАТО – в лучшем случае – будет риторическим лозунгом без каких-либо последствий для повседневной жизни. В то же время будет развиваться взаимовыгодное сотрудничество Украины с НАТО как с важным игроком в сфере международной безопасности.

И последнее, не менее важное. Никакой результат выборов не отменит ключевые принципы украинской государственности: демократию, экономический либерализм, европейское призвание и приверженность поддержанию хороших отношений со всеми соседями. Результатом вероятных изменений станет внешняя политика, которая будет отвечать интересам всего народа Украины, а не обанкротившихся политиков, так и не сумевших понять, в каком направлении ведет нас история.

Анатолий Орел, генеральный директор Центра международных и сравнительных исследований