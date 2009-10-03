В Киевском зоопарке - оригинальные тренинги для посетителей

В Киевском зоопарке в эти выходные состоится акция ко Дню защиты животных, сообщается на сайте зоопарка.

В сообщении отмечается, что зоопарк предоставит посетителям возможность “почувствовать себя в роли кипера - смотрителя за животными”, а также научиться собственноручно изготовлять “игрушки” для животных и узнать, как можно развлекать зверей.

В частности, специалисты зоопарка проведут для посетителей уникальные тренинги по размещению в вольерах лабиринтов необычных объектов, кормушек сложной формы, источников запахов. Такие тренинги будут проводиться в субботу, 3 октября, возле вольеров носух, скунсов, тигров, а в воскресенье, 4 октября, - возле вольеров попугаев, броненосцев, слонов.

Организаторы акции просят всех, кто придет на тренинги, принести с собой картонные коробки разных размеров и картонные трубы (от использованного фасовочного, туалетной, факсовой бумаги).