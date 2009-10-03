В Херсоне - фестиваль Streetracers.UA

3 октября в Херсоне пройдет фестиваль Streetracers.UA.

Как сообщает сайт организатора фестиваля – Украинского клуба любителей стритрейсинга - программа фестиваля включает конкурс авто- и мототюнинга, слалом, шоу байкеров и дрэг-рейсинг на местном аэродроме.

Кроме того, в программе фестиваля много соревнований для детей: гонки на картингах, соревнования в компьютерных клубах города в игре Neеd For Speed, конкурс рисунка на асфальте «Автомобиль моей мечты», гонки радиоуправляемых машинок и показательные выступления автомоделистов областного Центра научно-технического творчества учащейся молодежи.

В начале мероприятия состоится парад участников по центральным улицам Херсона - от железнодорожного вокзала по ул. Ушакова к площади возле кинотеатра «Юбилейный».

Закрытие фестиваля с вручением призов и коктейлями планируется к 6 часам утра 4 октября.

Дрэг-рейсинг, или стритрейсинг - один из популярных любительских видов спорта, который начал набирать популярность в США в конце 1950-х – начале 60-х годов в Южной Калифорнии. Здесь любители острых ощущений на своих автомобилях встречались на светофоре и делали ставки на того, кто быстрее долетит до следующего светофора. Расстояние между ними составляет четверть мили, или 402 метра. С тех пор такие соревнования получили широкое распространение в мире.