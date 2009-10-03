В Европе растут продажи автомашин

В сентябре в Германии было продано 316 тысяч автомобилей, что на 21 процент больше, чем в том же месяце прошлого года. Объемы реализации выросли даже несмотря на то, что правительственная программа поддержки покупательского спроса была завершена еще в начале сентября, сообщает со ссылкой на Немецкую ассоциацию участников автоиндустрии (VDA) агентство AFP.

Всего с начала года в Германии было куплено около трех миллионов автомобилей, что на 26 процентов больше, чем в прошлом году.

В Италии сентябрьские продажи выросли на 6,77 процента по сравнению с показателями 2008 года - до 189,5 тысячи машин. Во Франции и Испании, как сообщалось ранее, было продано 183 тысячи 248 и 77 тысяч 374 машины соответственно, что на 14,1 и 18 процентов больше, чем в сентябре 2008-го.

В США из-за отмены премий за автометаллолом в сентябре было продано 745,9 тысячи машин, что на 23 процента меньше, чем в прошлом году.

В России за первые восемь месяцев было продано 990 тысяч машин, что на 51 процент меньше, чем за тот же период прошлого года.

Автолента.ру