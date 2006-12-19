Тысячу детей эвакуировали из горящей школы
16:41, 19 декабря 2006Разное
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Сегодня в Днепропетровске из-за возгорания электрораспределительного щита были прекращены занятия в местной СШ №135, расположенной на массиве “Левобережный-3”.
Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды главного управления МЧС в Днепропетровской области, из-за сильного задымления помещения, из школы были эвакуированы более 1 тыс. учеников. Никто из детей не пострадал. Пожар гасили две бригады управления МЧС. Проводится расследование.
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