Тысячу детей эвакуировали из горящей школы

Сегодня в Днепропетровске из-за возгорания электрораспределительного щита были прекращены занятия в местной СШ №135, расположенной на массиве “Левобережный-3”.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды главного управления МЧС в Днепропетровской области, из-за сильного задымления помещения, из школы были эвакуированы более 1 тыс. учеников. Никто из детей не пострадал. Пожар гасили две бригады управления МЧС. Проводится расследование.