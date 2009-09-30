В ДТП погибли три сотрудника природоохранной прокуратуры

В Донецкой области при столкновении легкового автомобиля с автобусом погибли три сотрудника природоохранной прокуратуры.

Как сообщили УНИАН в облуправлении ГАИ, ДТП произошло сегодня около 15.00 на трассе Донецк - Константиновка в районе регионального ландшафтного парка «Клебан-Бык».

По предварительной информации, во время дождя легковой автомобиль с тремя сотрудниками природоохранной прокуратуры г. Краматорска на крутом подъеме неожиданно выехал на встречную полосу, где столкнулся с двигавшимся навстречу пассажирским автобусом «Богдан». В результате столкновения все находившиеся в легковом автомобиле люди погибли на месте. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.

По факту ДТП ГАИ проводит расследование.