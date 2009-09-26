Скандал у Шустера: регионалы расписались в бездарности и подлости

Мнение

Делегация из четырех депутатов Партии регионов, "случайно" оказавшихся в студии (Азаров, Герман, Акимова и Горина), грандиозно опозорилась... Вчерашний выпуск политического ток-шоу "Шустер.Live" оказался чрезвычайно скандальным. Главная гостья передачи – а это была премьер-министр Юлия Тимошенко – была как обычно на высоте, хотя только-только прилетела из Ялты, где отвечала на многочисленные вопросы журналистов и экономических экспертов. Однако делегация из четырех депутатов Партии регионов, "случайно" оказавшихся в студии (Азаров, Герман, Акимова и Горина), грандиозно опозорилась как перед многочисленными присутствующими на программе журналистами и традиционной сотней представителей народа, так и перед миллионами телезрителей – то есть, считай, опозорилась на всю страну. Поведение этих парламентариев было крайне неадекватным: они перебивали выступающих и ведущего программы, они шумели, скандалили и хамили...

Со скандалом произошло уже само появление данной группы регионалов в студии – а это случилось после того, как программа уже пошла в эфир. В тот момент у главного микрофона выступала Юлия Тимошенко, но внезапно явившиеся депутаты из Партии регионов повели себя просто по-хамски и по отношению к ней, и по отношению ко всем присутствующим на передаче, а также телезрителям.

Вместо того чтобы дождаться рекламного блока и не мешать говорить оратору – как полагается делать культурным людям – они нагло "нарисовались" перед телекамерами, отвлекая все внимание на себя. При этом регионалы не просто тихонько стояли, ожидая пока премьер-министр закончит свою речь. Ничего подобного – они начали возмущаться, что, видите ли, для них не оказалось пустых стульев. Особенно свой гонор по данному поводу демонстрировали Азаров и Герман.

Естественно, в передаче произошел крайне неприятный сбой. Ничего не подозревающая Тимошенко продолжает говорить, а в это время в эфире раздаются недовольные реплики внезапно прибывших регионалов, которым пытается что-то ответить Шустер. Затем появились работники студии, несущие сквозь ряды гостей передачи кресла для четверки парламентариев. Телекамеры показывают то эти кресла, то лица новоприбывших регионалов, то растерявшегося Шустера, то продолжающую выступать Тимошенко. Шум, гам, суматоха – в общем, полнейшее безобразие...

Совершенно справедливо не выдержали происходящего приглашенные на передачу журналисты. Один из них взял слово и сказал, что он думает о таком явлении регионалов в студии, разместившихся, к тому же, после установки принесенных кресел спинами к журналистам. На что самая активная из четверых представителей Партии регионов Анна Герман совершила еще более дикую выходку. Заявив, что может вообще расположиться среди народа, она быстро подошла к рядам приглашенных участников, подняла одного из мужчин и уселась на его место...

Естественно, что в этой ситуации потребовались объяснения Савика Шустера. Он сообщил, что как бы не виноват, что эти депутаты будто бы захотели оппонировать Юлии Тимошенко, и он не мог им отказать.

Получалось, что четверка регионалов являются самозванцами. Поэтому, вероятно, дальше события развивались уже по не прописанному ранее сценарию. Обиженные Герман и Азаров заявили, что это неправда – их, дескать, таки приглашали в студию. Правда, все равно было неясно, почему же они опоздали, да еще с таким шумом, и почему для них не оказалось свободных стульев.

Но позже ситуация полностью прояснилась, и в ней очень неприятно выглядели как сами регионалы, так и ведущий программы Савик Шустер, который позднее просил прощения у присутствующих. Оказалось, что был разработан особый тайный план.

Якобы Шустер перед тем общался с регионалом Колесниковым, который вроде как настоял, чтобы на передаче появилась группа регионалов, которые раскритикуют Тимошенко (телеканал "Украина" принадлежит регионалу Ахметову, который нанял Шустера по контракту. Хотя сам Шустер в том же эфире несколько раз отрицал, что он на кого-то работает). Однако, поскольку при переговорах с премьер-министром ей не сообщалось о таком формате передачи, то депутаты из Партии регионов якобы должны были явиться эдакими непрошенными – потому они и имитировали свое опоздание, а для них не были предусмотрены свободные кресла.

Кстати, Тимошенко заявила во время программы, что пришла на эфир, так как ей сказали, что оппонировать ей будет Янукович. "Меня лично пригласили на дискуссию с лидером Партии регионов Виктором Януковичем... я просто удивляюсь, что Партия регионов боится выставлять своего лидера на прямую и честную дискуссию", – сказала она. При этом Шустер не опроверг ее слова.

Однако, не смотря на заготовленную и исполненную регионалами грязную провокацию, о чем стало всем известно в ходе конфликта в студии, Юлия Тимошенко не стала срывать программу и отвечала на все выпады упомянутой четверки депутатов. Хотя она вправе была сказать и регионалам, и Шустеру всё, что полагается по такому случаю, и демонстративно уйти.

Регионалы же, хоть они и были вчетвером против одного, выглядели очень бледно. Весьма показательна в этом плане была их попытка "приклеить" Юлии Тимошенко те слова, которые она не говорила в действительности.

Комментируя результаты опроса в студии, где 53% зрителей увидели в Тимошенко черты диктатора, а 47% – сильную руку, она сказала буквально следующее: "А почему вы решили, что после этого безвластия, этой, извините за непарламентское слово, "гавкотни" люди не хотят диктатуры. И я уже хочу, чтобы в стране был порядок, стройность и достаточно сильная система власти, а не то, что мы сегодня имеем. Вам сегодня абсолютно неизвестно – хотят люди диктатуры или нет".

После данной фразы премьера трое депутатов из Партии регионов – Азаров, Акимова и Герман – пытались убедить студию и телезрителей, что Тимошенко хочет установить в Украине диктатуру и, мол, только что заявила об этом. Однако есть же записи того, что на самом деле говорила Тимошенко. Потом она еще раз объяснила, что хочет не диктатуры, а наведения порядка в стране – а это отнюдь не одно и то же...

Зато четверка регионалов не смогла ничего убедительного сказать в ответ Юлии Владимировне на ее обвинения в адрес их лидера, который "прихватизировал" государственную резиденцию Межигорье, площадью 140 га и ценой в полмиллиарда долларов. К слову, премьер рассказала, что присутствующий в студии Азаров также пошел по стопам своего шефа, и тоже присвоил себе государственную дачу.

Что интересно, регионалам за их выходку досталось на орехи от многих из присутствующих в студии журналистов, хотя они и не являлись сторонниками Тимошенко. Акимову же одна из журналисток вообще сравнила с Богословской (куда уж хуже...). Даже прилетевший из Москвы российский журналист высказался против таких возмутительных действий представителей Партии регионов.

В общем, Партия регионов в очередной раз продемонстрировала всей стране свое настоящее лицо. Примечательно, что телеоператоры довольно часто показывали крупным планом физиономии особенно Азарова и Герман, на которых четко читалось понимание ими того, что вляпались они в этот раз по самую макушку... Но вряд ли эти люди вызвали сочувствие у кого-то из смотревших данную передачу...

Светлана Гордеева