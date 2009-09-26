НБУ вводит в обращение новые монеты (фото)

Национальный банк Украины, продолжая серию “Выдающиеся личности Украины”, с 29 сентября вводит в обращение юбилейную монету "Володимир Івасюк" номиналом 2 грн.

Как сообщает пресс-служба НБУ, монета посвящена Владимиру Ивасюку – композитору, поэту, эстрадному певцу, одному из основоположников отечественной поп-музыки. Владимир Ивасюк в 1980-90-х годах стал символом украинского возрождения, произведения которого снискали широкое признание не только в Украине, но и за ее пределами.

Монета изготовлена из нейзильбера, качество – специальный анциркулейтед, масса - 12,8 г, диаметр - 31 мм, тираж - 35 тыс. штук. Гурт монеты - рифленый.

На аверсе монеты размещены: малый Государственный Герб Украины, под которым надпись – НАЦІОНАЛЬНИЙ/ БАНК/УКРАЇНИ (вверху), композиция – стилизованный цветок красной руты на фоне орнаментальной полосы (слева), музыкальные электроинструменты (справа), внизу номинал и год чеканки монеты – 2/ГРИВНІ/2009.

На реверсе монеты изображен портрет Владимира Ивасюка среди листьев калины на фоне стилизованной грампластинки и размещены надписи: полукругом ВОЛОДИМИР ІВАСЮК, годы жизни 1949 – 1979.

Автор эскизов и моделей - Владимир АТАМАНЧУК.

Национальный банк Украины вводит в обращение с 29 сентября памятную монету «Церква Святого Духа в Рогатині» номиналом 10 грн.

Как сообщает НБУ, монета посвящена выдающемуся образцу деревянных храмов старины – Церкви Святого Духа в Рогатине (1598 год). Высокую художественную ценность представляет иконостас, сохранившийся до нашего времени. Храм - памятником, увековечивший талант галицких мастеров архитектуры, резьбы и иконописи.

Монета продолжает серию «Пам`ятники архітектури України».

Монета изготовлена из серебра 925 пробы, качество – «пруф», масса – 31,1 г, диаметр – 38,61 мм, тираж – до 10 тыс. штук. Гурт монеты - гладкий с углубляющей надписью обозначения металла.

На аверсе монеты размещены: малый Государственный Герб Украины, надпись полукругом НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (вверху), стилизованное изображение храмной иконы ХVI в. «Сошествие Святого Духа на апостолов», справа и слева от которой – подсвечники, внизу – год чеканки монеты 2009 и номинал монеты – ДЕСЯТЬ ГРИВЕНЬ (полукругом).

На реверсе монеты изображена церковь и размещены надписи: ЦЕРКВА/СВЯТОГО/ДУХА/ХVI/ ст. (вверху), РОГАТИН (внизу полукругом).

Автор эскизов и моделей – Владимир ДЕМЬЯНЕНКО.