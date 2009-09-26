Умер последний наследник Османской империи

В Стамбуле в возрасте 97 лет скончался последний наследник султанов Османской империи Эртугрул Осман (Ertugrul Osman), сообщает BBC News.

Последний внук османского султана Абдул-Хамида II Османа родился в Стамбуле в 1912 году, но прожил большую часть жизни в Нью-Йорке. Когда его родителей выслали из Турции, где в то время Кемаль Ататюрк создавал молодую республику, наследнику было 12 лет.

Осман всегда утверждал, что не имеет политических амбиций. Впервые после изгнания он посетил Турцию в начале 1990-х годов в составе туристической группы, чтобы избежать пышных приемов. Во время той поездки, отмечает BBC News, ему удалось посетить дворец на Босфоре, в котором он играл ребенком.

У Османа осталась жена, которая является родственницей последнего короля Афганистана.

Османская империя сложилась в XV-XVI веке в результате турецких завоеваний в Азии, Европе и Африке и существовала вплоть до образования Турецкой республики в 1922 году. Султан Абдул-Хамид II, правивший с 1876 по 1909 годы, в частности был инициатором введения в стране конституции, которая в действие фактически не вступила.

Лента.ру