В центре Киева милиционер едва отбил мужчину у его же ротвейлера

В Киеве неподалеку от Секретариата Президента сотрудник милиции спас мужчину, на которого напал его же ротвейлер.

Как сообщили УНИАН в Печерском райуправлении столичной милиции, инцидент произошел сегодня утром возле театра имени Ивана Франко, который находится вблизи главной резиденции главы Украинского государства.

В частности, сотрудник милиции, несший дежурство, в этом месте услышал крики о помощи. Мгновенно прибыв к месту, откуда слышались крики, он увидел, что ротвейлер схватил за руку мужчину. Милиционер сначала осуществил один выстрел в воздух, чтобы таким образом как-то испугать собаку. А когда это не помогло, произвел еще два выстрела в землю непосредственно возле животного, после чего собака испугалась и отпустила человека. У потерпевшего рваные раны руки, но от госпитализации он отказался и забрал собаку домой.

Применение оружия сотрудником милиции признано вполне правомерным, отметили в райуправлении.