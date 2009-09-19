В Бердянске два авто столкнулись с автобусом: 18 человек пострадали

В г. Бердянске Запорожской области водитель автомобиля “ЗАЗ-Daewoo”, двигаясь по проспекту Пролетарскому, при объезде на аварийной сигнализации автобуса “Youyi ZGT 6831 DH”, не убедился в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом “Volkswagen LT 35” и автомобилем “ЗАЗ-Daewoo”.

Как сообщили УНИАН в Департаменте ГАИ МВД Украины, в результате ДТП шестнадцать пассажиров микроавтобуса “Volkswagen”, водитель автомобиля “ЗАЗ-Daewoo” и один пассажир другого автомобиля “ЗАЗ-Daewoo” получили телесные повреждения. Среди травмированных двенадцатилетний ребенок.