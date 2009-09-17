В Кременчуге 20 детей отравились в школьной столовой

Вчера после 17.00 в детскую больницу Кременчуга Полтавской области были госпитализированы 20 учеников школы-гимназии № 6.

Как передает корреспондент УНИАН, у них пищевое отравление. По предварительной информации, дети покушали в столовой школы кашу гречневую и сосиски, после чего почувствовали себя плохо.

По состоянию на 07.00 17 сентября на лечении находятся 20 детей 6-13 лет. Состояние здоровья пострадавших средней тяжести. Окончательный диагноз будет установлен сегодня, 17 сентября, до 12.00.

В 14.00 в горисполкоме пройдет заседание чрезвычайной противоэпидемической комиссии. Мэр Кременчуга Николай ГЛУХОВ уже заявил, что больнице будут выделены дополнительные средства на закупку медикаментов для лечения детей.