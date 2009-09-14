В ДТП погиб начальник МРЭО
13:27, 14 сентября 2009Разное
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Джип врезался в дерево
В дорожно-транспортном происшествии погиб начальник Каланчакского межрайонного регистрационно-экзаменационного отделения ГАИ Херсонской области подполковник Игорь Фурса.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации.
Согласно сообщению, ДТП произошло днем в субботу, 12 сентября, вблизи села Морозовка Чаплынского района Херсонской области.
Причиной аварии называют разрыв колеса на джипе «Мицубиси», в результате чего автомобиль врезался в дерево. Подполковник погиб на месте ДТП.
Проводится расследование всех обстоятельств инцидента.
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