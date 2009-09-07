В столкновении Volvo и автобуса погибли два человека

В Горловке Донецкой области 6 сентября в 16.52 в результате столкновения автомобиля «Volvo» и автобуса «ПАЗ», двигавшегося по городскому маршруту, погибли два человека.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области, в момент аварии в автобусе находилось 8 пассажиров, в легковом автомобиле - четыре человека. В результате столкновения в автобусе никто не пострадал, погибли водитель и пассажир автомобиля, а еще двое пассажиров получили тяжелые травмы.