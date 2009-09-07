Во Львове горело общежитие медуниверситета

Вчера в 18.32 во Львове в пятиэтажном здании общежития №5 Львовского национального медицинского университета имени Д.Галицкого в комнате на четвертом этаже из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых приборов возник пожар.

В 19.03 подразделениями Государственной пожарной охраны МЧС в составе 8 отделений он был ликвидирован, сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС.

При этом эвакуировали 46 человек. Жертв и пострадавших нет. На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.