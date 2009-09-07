Во второй день ралли «Шелковый путь» украинские гонщики пришли 24-ми

В воскресенье на втором этапе ралли серии Дакар «Шелковый путь» боевой Mitsubishi команды «Оптима Лизинг Украина» пришел к финишу 24-м.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе украинской команды, гонщики стартовали утром с площадки около «Татнефть арены» в Казане и финишировали в городе Бугуруслан.

Первые места сегодня разделили между собой представители команды Volkswagen. Чемпион Дакара 2009 Насер Аль АТТИЯХ со своим экипажем пришел первым за 1 час 10 минут и 15 секунд. Испанец Kaрлос ЗАЙНЦ не далеко отстал от своего партнера по команде, пройдя участок за 1 час 13 минут 08 секунд. Замкнул тройку лидеров Марк МИЛЛЕР, отставший от лидера на 4 минуты и 20 секунд.

По словам учредителя команды «Оптима Лизинг Украина» и первого пилота Вадима НЕСТЕРЧУКА, они с Валерием СУББОТОЙ показали отличное время – 1 час 39 минут и 17 секунд.

«Мы проехали сегодня интересный спецучасток длинной в 141 км. Большая часть которого, прошла по территории строящейся трассы Санкт-Петербург - Пекин. Покрытие состояло, в основном, из укатанной глины. Поэтому ехать можно было довольно быстро - средняя скорость составляла 130-150 км в час. Не скажу, что мы особо устали сегодня, больше разогрелись перед завтрашним днем. Но было несколько довольно сложных кусков трассы, где скоростные участки, внезапно прерывалась ямами или выбоинами. В одном из таких моментов, мы, набрав скорость, попали на небольшой трамплин. Машина на какой-то миг оторвалась всеми колесами от земли. Но, все обошлось – отлично сработали амортизаторы и тяжелая задняя часть джипа, загруженная топливом, помогла мне удержать автомобиль. Было так же несколько сложных по навигации мест, где похожие друг на друга второстепенные дороги сбыли с толку не одного участника». – сказал В.НЕСТЕРЧУК.

«А в целом разочарований от первого дня нет. Машина ведет себя отлично. Сейчас команда ведет подготовку к завтрашнему этапу», – добавил он.

В сегодняшнем состязании грузовиков, уверенную и красивую победу одержал Gerald De Rooy на автомобиле IVECO. Младший представитель легендарной гоночной династии прошел участок за 1 час 22 минуты. Всего на 12 секунд отстал от него действующий чемпион Дакар Владимир ЧАГИН.

Марко ПИАНА, выступающий за нашу Украину в составе команды «Оптима Лизинг Украина», пришел 17-м, отстав от лидера гонки на 48 минут.