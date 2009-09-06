Нашествие "сумасшедших муравьев" угрожает США

Вторжение неизвестных ранее насекомых, названных "сумасшедшими муравьями", наблюдается на юге США, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на газету Wall Street Journal.

В отличие от обычных муравьев, "сумасшедшие" передвигаются не цепочками в определенном направлении, а, беспорядочно киша, покрывают сплошным ковром все, что попадается на их пути - будь то растения, животные или люди.

Жители Техаса и Флориды стали первыми жертвами пришельцев, которые вторгаются в дома и вызывают замыкания в электропроводке. Пасечники и фермеры наиболее уязвимы перед нашествием, поскольку пришельцы уничтожают посевы, пчел и птицу, которой "сумасшедшие муравьи" блокируют дыхательные пути. Изгнать их довольно трудно, американцы вынуждены покупать для обороны от "сумасшедших муравьев" химикаты на сотни долларов.

Предполагается, что насекомые занесены на территорию США из карибских стран. Специалисты требуют от властей объявить войну пришельцам, пока их бурное распространение не привело к миллиардным убыткам.