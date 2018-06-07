Каддафи обеспечил своим гостям all inclusive (фоторепортаж)

Каддафи обеспечил своим гостям all inclusive (фоторепортаж)

18:05, 03 сентября 2009
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Автомобили в Ливии моют очень редко, однако водитель бронированного “Мерседеса”, в котором ездила Тимошенко, протирал его, едва только выпадала свободная минутка ...

1 сентября Ливия отмечала 40-летие революции. На праздничные мероприятия прибыли официальные гости из разных стран мира, в том числе из ряда стран Западной Европы.

Из стран Восточной Европы были приглашены политики из Украины, России и Беларуси. И конечно же, большинство гостей были с Африканского континента.

По случаю праздника, проживание в гостиницах, а также услуги баров и ресторанов в них для гостей были бесплатными.

Президент Венесуэлы Уго Чавес перед отъездом на церемонию празднования 40-летия революции в кругу своих ливийских поклонников

Президент Судана Омар аль-Башир, орест на которого в начале 2009 года выдал Международный уголовный суд в Гааге, обвиняя его в преступлениях против человечности

Группа женщин, сопровождавшая президента Чада - предположительно жены.

Судя по всему, главная из группы женщин, сопровождавших президента Чада

Другие гости празднеств

Автомобили в Ливии моют очень редко, однако водитель бронированного “Мерседеса” в котором во время свого визита ездила Тимошенко, протирал его, как только выдавалась свободная минутка.

Вечером 1 сентября в Триполи было устроено трехчасовое шоу при участии более тысячи артистов, которое закончилось грандиозным фейерверком.

Фото Юрия Дощатова, УНИАН

 

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