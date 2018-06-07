Каддафи обеспечил своим гостям all inclusive (фоторепортаж)

1 сентября Ливия отмечала 40-летие революции. На праздничные мероприятия прибыли официальные гости из разных стран мира, в том числе из ряда стран Западной Европы.

Из стран Восточной Европы были приглашены политики из Украины, России и Беларуси. И конечно же, большинство гостей были с Африканского континента.

По случаю праздника, проживание в гостиницах, а также услуги баров и ресторанов в них для гостей были бесплатными.

Вечером 1 сентября в Триполи было устроено трехчасовое шоу при участии более тысячи артистов, которое закончилось грандиозным фейерверком.

Фото Юрия Дощатова, УНИАН