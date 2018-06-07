Каддафи обеспечил своим гостям all inclusive (фоторепортаж)
Автомобили в Ливии моют очень редко, однако водитель бронированного “Мерседеса”, в котором ездила Тимошенко, протирал его, едва только выпадала свободная минутка ...
1 сентября Ливия отмечала 40-летие революции. На праздничные мероприятия прибыли официальные гости из разных стран мира, в том числе из ряда стран Западной Европы.
Из стран Восточной Европы были приглашены политики из Украины, России и Беларуси. И конечно же, большинство гостей были с Африканского континента.
По случаю праздника, проживание в гостиницах, а также услуги баров и ресторанов в них для гостей были бесплатными.
|Тимошенко прилетела в Триполи из Польши, где она принимала участие в мероприятиях по случаю начала Второй мировой войны
|По случаю праздника проживание в гостиницах, а также услуги баров и ресторанов у них для гостей были бесплатными.
|Президент Венесуэлы Уго Чавес перед отъездом на церемонию празднования 40-летия революции в кругу своих ливийских поклонников
| Президент Судана Омар аль-Башир, ордер на арест которого в начале 2009 года выдал Международный суд в Гааге, обвиняя его в преступлениях против человечности
|Группа женщин, сопровождавшая президента Чада - предположительно жены
|Судя по всему, главная из группы женщин, сопровождавших президента Чада
|Другие участники торжеств
|Автомобили в Ливии моют очень редко, однако водитель бронированного “Мерседеса”, в котором во время своего визита ездила Тимошенко, протирал его, как только выпадала свободная минутка
|Премьер Украины встречалась с ливийским лидером ночью. Разговор длился больше часа
Вечером 1 сентября в Триполи было устроено трехчасовое шоу при участии более тысячи артистов, которое закончилось грандиозным фейерверком.
Фото Юрия Дощатова, УНИАН
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