Донбасс, я твой!, или Вечер на ярмарке политического тщеславия

О грандиозном стадионе в Донецке сказано уже все или почти все. Церемония открытия воспета на все лады, и прибавить что-то трудно. Осталось сказать, кажется, об одном. В канун президентских выборов “Гранд шоу” (это официальное название церемонии открытия стадиона) в Донецке стало еще и ярмаркой политического тщеславия.

На дармовой пиар слетелись политические птицы всех калибров.

В первую очередь, конечно, политические ястребы в лице трех первых “птиц” государства – Президента, председателя Верховной Рады и главы правительства. За ними птицы меньшего веса, из разных ветвей власти и разной политико-орнитологической ценности – от заместителей главы парламента до ключевых и менее ключевых министров, депутатов и экс-депутатов. Полтора десятка только чартерных рейсов подвозили и подвозили в шахтерскую столицу новых и новых политических “пернатых”.

Теперь, когда шоу завершилось, можно сказать, что в целом повадки наших политических “птиц” остаются неизменными, хотя и блеснули новыми гранями.

Президент Виктор Ющенко остался верен себе – выступил на “Гранд шоу”, не промолчал, “как некоторые”, говорил на государственном языке и, в целом, “концептуально”. Из нового или относительно нового можно отметить – говорил сравнительно немного, “национальный“ контекст достаточно удачно “разбавил” местным колоритом (авторитет шахтерского труда, авторитет донецкого футбола, Ринат Ахметов, будущие победы Украины, Ринат Ахметов и опять Ахметов). А еще Ющенко сделал почти невозможное – откровенный свист в начале превратил в аплодисменты и более-менее одобрительную реакцию под занавес выступления. Финал вообще оказался сильным: Президент пожелал славы Донецку и футболу, после чего набрал воздуху и произнес: “Слава Украине!” После чего покинул трибуну, пока стадион не пришел в себя.

Глава парламента Владимир Литвин, со своей стороны, поразил страну своими новыми гранями. Хотя, кажется, лучше бы не поражал. Начать нужно с русского языка, на котором взялся выступить спикер. Конечно, в доме хозяина хочется понравиться хозяину, но и уважения к стране хотелось бы. Лексика выступления оказалась под стать – “очарован”, “впечатлен” и в том же духе. Рядом кто-то бросил: “Тю, как та дама поет – очарована, околдована, с ветром в поле повенчана”. Дальше, конечно прозвучало магическое “Ахметов”. И в завершение – “Ура!”. Вышло что-то вроде реплики известного телеперсонажа: “Да здравствует советский суд – самый гуманный суд в мире!” Прикольно, но, как для спикера, вряд ли это тот результат, на который рассчитывалось.

А Юлия Тимошенко, как известно, не выступила, хотя, по предварительному сценарию, планировалось. Не убежден, как много моих коллег, что это был однозначно верный “ход” (дескать, “встретят, как Ющенко”). Но, по крайней мере, то, что говорил Ющенко, все забудут, а то, что Тимошенко отказалась от VIP-ложи, села к «простым людям», да еще и «скромно промолчала», по крайней мере, запомнится.

Виктор Янукович был в своем репертуаре. Читал стихи, путал поэтов, но, безусловно, тональность и мессидж были избраны верно (об Ахметове, которого отец за руку водил на футбол, о старом стадионе, о мальчиках, которые смотрели футбол с террикона). И, откровенно говоря, кажется, людям, сидевшим на стадионе, тоже была безразлична фамилия поэта. Янукович угадал с главным – с духом стадиона. Когда прозвучало сакраментальное “Донбасс нельзя поставить на колени!”, по мощному гулу, который поднялся над трибунами, стало понятно, что хочет услышать стадион.

Хотя, следует отметить, на фоне другого выступления спич Януковича, можно сказать, сопровождался скромным, “теплым”, приемом. Речь, конечно, о выступлении человека, который был скромно объявлен как “президент футбольного клуба “Шахтер”. Никто, наверное, и никогда не переживет того, что чувствовал в тот вечер Ринат Ахметов, но когда он шел между флагами, и на гигантских экранах показали его крупным планом, это было лицо и улыбка маленького мальчика, мечта которого сбылась. И всем было очевидно, что он имеет на нее право, что это Его день, что все политические стервятники слетелись на Его славу и пиарятся на Его мечте. И, наверное, если бы в это мгновение он призвал их “”Несите меня в Киев, на президентство!”, они бы подняли на руки и понесли. Где-то позади, на обочине, Виктор Федорович растерянно размазывал бы эмоции по лицу, спрашивая “ А как же я?”. В лучшем случае, наверное, дали бы ему какую-то утешительную игрушку, и тут же забыли о нем.

Одним слово, людям – стадион, политикам – пиар. Им мало того, что весь город завешен бордами, оповещающими, как много “она работает”, советуют спросить, когда закончится кризис или пугают полосами с надписью о “здоровых образованных людях”. Они сделали все возможное, чтобы и “Гранд шоу” стало их шоу. К счастью, были люди, которые, так же много сделали, чтобы этому помешать – сценаристы шоу, телисто-голосистое трио Винницкая-Лобода-Могилевска, осветлители, звуковики, волонтеры, “создавшие” на поле сорокаметрового футболиста, которые “в натуре” двигал ногой и забивал голы, и наконец заокеанская звезда Бейонсе (голос, тело, музыка, свет, движение и многое другое).

Впрочем, позже, когда после шоу публика пошла в одну сторону (домой), политики пошли в другую (на пати) - и там уже “оттащились”. Под живой звук от Араша, Таисии Повалий и Димы Билана, потягивая “Хенесси”, они “перемыли” друг другу политические косточки, прикинули, кто каким придет к финишу. Короче, “тусовались”, танцевали, обнимались, целовались, плевались (“гляди, кто за соседним столиком”).

Трудно перечислить, кто здесь был (вот Нестор Шуфрич, вот Александр Мороз, вон Евгений Червоненко с Николаем Катеринчуком, а вон, гляди, не может быть, это же Сергей Ратушняк.) Проще было бы сказать, кого не было, но вдруг и он был - не за соседним столиком, где-то там далеко, за сто каким-то.

... А за пару сот метров от вечеринки донецкие ребята весело пытались сдвинуть с места гигантский мяч в фонтане. Днем они прочитали в газетах, что уникальный мяч весом под 30 тонн держится на струях воды, и, конечно, захотелось это проверить. Было весело, девушки фотографировали, присоединялись все желающие, но ничего, конечно, не получалось. Мяч неколебимо держался на воде.

А если было отойти еще дальше, в ночь, и обернуться, стадион-красавец фантастически светился в ночи. Пена спадет, а он останется.

Александр Калиниченко, фото - УНИАН и автора