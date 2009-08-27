За лучший репортаж с ралли журналисту дадут Porsche Cayenne на 2 дня

Раллийная команда «Оптима Лизинг Украина» и ТМ «SIXT» объявили конкурс для журналистов, освещающих участие украинской команды на ралли серия Дакар «Шелковый путь».

Об этом УНИАН сообщили члены команды «Оптима Лизинг Украина».

К участию в конкурсе будут приниматься работы, присланные в электронном виде с 27 августа по 30 сентября на адрес pr@ol.com.ua.

Количество работ, присланных от одного участника – не ограничено. Победителями станут журналисты, которые наиболее активно и оригинально будут освещать новости команды «Оптима Лизинг Украина» на ралли серии Дакар «Шелковый путь».

Победители конкурса будут выбраны участниками команды после приезда с ралли серии Дакар «Шелковый путь» во второй половине сентября. Один журналист будет выбран командой среди региональных СМИ, один - среди центральных (включая телевизионных и радиожурналистов).

Победители конкурса будут поощрены призом от ТМ «SIXT» и будут иметь возможность провести уикенд за рулем внедорожника премиум-класса: на выбор - Range-Rover или Porsche Cayenne. Победители смогут использовать автомобиль в личных целях - съездить к морю, в горы или просто навестить друзей или родителей. Компания не будет ограничивать пробег по Украине и компенсирует затраты на топливо и страховку. При необходимости, на время поездки победителям будет бесплатно предоставлен личный водитель, отмечают организаторы конкурса.

Как сообщал УНИАН, команда «Оптима Лизинг Украина» примет участие в ралли серия Дакар «Шелковый путь» с 5 по 13 сентября 2009 р., который будет проходить по территории России, Казахстана и Туркменистана - от Казани до Ашхабада. Общая протяженность маршрута составит 4,5 тыс. км, из которых более трех тысяч участникам ралли придется преодолеть по бездорожью.