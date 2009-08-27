Почему внезапно «пересохли» киевские бюветы
Причину объяснил Шкиряк
Лидер гражданского объединения «Новый Киев» Зорян ШКИРЯК призывает власти столицы отказаться от намерений взимать плату за воду из бюветов.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГО «Новый Киев».
«Причина «внезапного» пересыхания» городских бюветов банальна – власть пытается разработать новые схемы для обдирательства киевлян. Сегодня существует долг районных коммунальных предприятий в 1,7 млн. грн. перед водоканалом. Но это только вершина айсберга. Прогнозирую, что следующий шаг команды Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО – сделать воду из бюветов платной», - заявляет лидер гражданского объединения «Новый Киев».
По словам З.ШКИРЯКА, «планы киевского руководства очевидны: ведь, если бы оно собиралось перечислять деньги для погашения задолженности, то уже давно б с этим справилось. Например, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ запросто мог продать свой самолет или вертолет, и тогда бы вырученных средств хватило с лихвой».
З.ШКИРЯК призывает столичные власти в кратчайшие сроки найти необходимые средства и восстановить подачу воды через бюветы, а также отказаться от идеи вводить плату за ее использование, сообщает пресс-служба объединения «Новый Киев».
«В условиях экономического кризиса введение платы за воду из бюветов – это удар по малообеспеченным киевлянам. Особенно болезненно это для пенсионеров и молодых семей. Киевская власть не способна обеспечить нормальное качество воды «из-под крана», что является нормальным, рядовым явлением в любой европейской столице. Ржавая вода, обильно разбавленная хлоркой, не пригодна ни для питья, ни для приготовления пищи. В этих условиях использование воды из бюветов - вынужденный шаг для сохранения своего здоровья, а не роскошь, – говорит З.ШКИРЯК. - Если введение платы за воду из бюветов киевской власти «сойдет с рук», то завтра будет введен еще и налог на воздух».
Лидер ГО «Новый Киев» подчеркивает, что столица требует полной реконструкции системы водоснабжения, которая и морально, и физически устарела. «Существует опыт столиц европейских государств, где введены новые технологии водоснабжения. Но, наверное, пока мы не сменим городскую власть нельзя рассчитывать на улучшение жизни», – подчеркнул З.ШКИРЯК.