Почему внезапно «пересохли» киевские бюветы

Лидер гражданского объединения «Новый Киев» Зорян ШКИРЯК призывает власти столицы отказаться от намерений взимать плату за воду из бюветов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГО «Новый Киев».

«Причина «внезапного» пересыхания» городских бюветов банальна – власть пытается разработать новые схемы для обдирательства киевлян. Сегодня существует долг районных коммунальных предприятий в 1,7 млн. грн. перед водоканалом. Но это только вершина айсберга. Прогнозирую, что следующий шаг команды Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО – сделать воду из бюветов платной», - заявляет лидер гражданского объединения «Новый Киев».

По словам З.ШКИРЯКА, «планы киевского руководства очевидны: ведь, если бы оно собиралось перечислять деньги для погашения задолженности, то уже давно б с этим справилось. Например, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ запросто мог продать свой самолет или вертолет, и тогда бы вырученных средств хватило с лихвой».

З.ШКИРЯК призывает столичные власти в кратчайшие сроки найти необходимые средства и восстановить подачу воды через бюветы, а также отказаться от идеи вводить плату за ее использование, сообщает пресс-служба объединения «Новый Киев».

«В условиях экономического кризиса введение платы за воду из бюветов – это удар по малообеспеченным киевлянам. Особенно болезненно это для пенсионеров и молодых семей. Киевская власть не способна обеспечить нормальное качество воды «из-под крана», что является нормальным, рядовым явлением в любой европейской столице. Ржавая вода, обильно разбавленная хлоркой, не пригодна ни для питья, ни для приготовления пищи. В этих условиях использование воды из бюветов - вынужденный шаг для сохранения своего здоровья, а не роскошь, – говорит З.ШКИРЯК. - Если введение платы за воду из бюветов киевской власти «сойдет с рук», то завтра будет введен еще и налог на воздух».

Лидер ГО «Новый Киев» подчеркивает, что столица требует полной реконструкции системы водоснабжения, которая и морально, и физически устарела. «Существует опыт столиц европейских государств, где введены новые технологии водоснабжения. Но, наверное, пока мы не сменим городскую власть нельзя рассчитывать на улучшение жизни», – подчеркнул З.ШКИРЯК.