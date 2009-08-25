Пожар возле киевского рынка «Юность»: двое пострадавших
13:51, 25 августа 2009Разное
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Замкнуло электропроводку
Сегодня около 9.00 в торговых рядах возле столичного рынка «Юность» на ул. Миропольской, 2 возник пожар.
Как сообщили УНИАН в столичном управлении МЧС, огонь возник в одном из контейнеров, из которого осуществлялась торговля пищевыми продуктами.
До прибытия пожарных подразделений работники рынка пытались собственными силами затушить пламя, используя огнетушители.
В результате пожара огнем было уничтожено имущество на площади 100 кв. м.
Во время пожара незначительные ожоги получили два торговца – мужчина и женщина.
По предварительным данным, огонь возник в результате замыкания электропроводки.
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