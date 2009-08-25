Пожар возле киевского рынка «Юность»: двое пострадавших

Сегодня около 9.00 в торговых рядах возле столичного рынка «Юность» на ул. Миропольской, 2 возник пожар.

Как сообщили УНИАН в столичном управлении МЧС, огонь возник в одном из контейнеров, из которого осуществлялась торговля пищевыми продуктами.

До прибытия пожарных подразделений работники рынка пытались собственными силами затушить пламя, используя огнетушители.

В результате пожара огнем было уничтожено имущество на площади 100 кв. м.

Во время пожара незначительные ожоги получили два торговца – мужчина и женщина.

По предварительным данным, огонь возник в результате замыкания электропроводки.